"Halka açık adliye" etkinliği Sivas'ta yapıldı

İnsan Hakları Sözleşmesi ihlallerinin önlenmesi için Yargı Mensuplarının Kapasitesinin Artırılması projesi kapsamında "Halka Açık Adliye" etkinliğinin sekizincisi Sivas Adliyesinde gerçekleştirildi.

Sivas Adliyesi konferans salonunda yapılan etkinliğe Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Ali Öztürkmen, Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Fatih Koçak, Ceza İşleri Daire Başkanı Betül Kalebaşı Olgaç, Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Sivas Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Soycan, Sivas İdare Mahkemesi Başkanı Ali Ersan Tüzüner, Sivas Vergi Mahkemesi Başkanı Mustafa Şahinli, Sivas Cumhuriyet Başsavcı Vekili Taner Güngör, Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkan Yardımcısı Pınar Başpınar, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi Yasemin Budakoğlu, Sivas hakim ve cumhuriyet savcıları, Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi yetkilileri ile vatandaşlar katıldı. Emekli, çiftçi, muhtar, esnaf, gazi, şehit yakını, ev hanımı ve öğrenci gibi farklı meslek gruplarından kırk vatandaş bir günlerini Sivas Adliyesinde geçirerek adli süreçler hakkında bilgi sahibi oldular. Vatandaşlar duruşmalara katılarak mahkemelerin işleyiş süreçlerini izlediler, savcılık birimlerinin hangi işlemleri yaptığını öğrendiler, vatandaşlık hakları hakkında bilgilendirildiler.

Ceza İşleri Genel Müdürü Ali Öztürkmen, Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkan Yardımcısı Pınar Başpınar ve Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu'nun birer konuşma yaptığı etkinlikte Sivas Adliyesinin genel tanıtımı ile savcılık uygulamaları, bilişim suçları, UYAP sistemi ve vatandaş portalı, adli görüşme odaları ile ön bürolar hakkında bilgilendirici sunumlar yapıldı. Soru cevap bölümünde ise vatandaşlar adli süreçler hakkında merak ettikleri soruları sorma imkanı buldu.

Konferans salonundaki sunumların ardından farklı mesleklere sahip 40 vatandaş sulh ceza hakimliği, asliye ve ağır ceza mahkeme salonları, adli görüşme odaları ile ön bürolar gezdirilerek yargısal faaliyetler hakkında bilgilendirildiler. Vatandaşlara ayrıca ses ve görüntü bilişim sistemi (SEGBİS) üzerinden bir mahkeme salonundan yargı çevresinde bulunan başka bir mahkeme salonuna bağlantı yapılarak SEGBİS'in tanıtımı yapıldı.

Etkinliğin öğleden sonraki bölümünde ise Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5'inci ve 6'ncı maddelerinin sağladığı güvenceler, adil yargılanma hakkı bağlamında genel kural, şüpheli ve sanıklara tanınan asgari teminatlar, özgürlük ve güvenlik hakkı gibi konularda Avrupa Konseyi Ulusal Danışman Doç. Dr. Fahri Gökçen Taner sunum gerçekleştirerek vatandaşlar bilgilendirildi.

Etkinliğe katılarak bir gününü adliyede geçiren emekli Ziyaettin Mat, etkinliğin verimli ve faydalı olduğunu söyleyerek, "Bilmediğimiz konulara değinildi. Bir vatandaş olarak burada anlatılanların yüzde doksanını bilmiyorduk, bu etkinliği yaparak bunları öğrenmemize vesile olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinliğe katılan bir başka emekli vatandaş Duran Koç ise etkinliğin kendilerinde farkındalık oluşturduğunu ifade ederek, "Bugün adliyenin neredeyse tüm birimlerini gezerek adli süreçlerin işleyişi hakkında oldukça bilgi sahibi olduk. Öğrendim ki bu proje kapsamında bu etkinlik Sivas ile birlikte sekiz ilde yapılmış. Böylesine faydalı bir etkinliğin sekiz ilde değil 81 ilde yapılmasını isterdim." diyerek etkinliğe katkı sunan herkese teşekkür etti. - SİVAS