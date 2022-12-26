Halk müziği sanatçısı Erzincan, 4 yıldır köy köy gezerek bağlama geleneğini yaşatıyor

Türk halk müziği sanatçısı Erdal Erzincan, bağlama geleneğini sürdürmek ve yeni derlemeleri gün yüzüne çıkartmak için 4 yıldır köy köy gezerek gençlerle bir araya gelip bağlama dersi veriyor.

Türk halk müziği sanatçısı ve bağlama virtiözü Erdal Erzincan, bağlama geleneğini gelecek nesillere aktarmak için 'Gezici bağlama atölyesi' ile Tunceli'nin ücra köylerinde gençlerle bir araya gelerek bağlama geleneğini yaşatmaya çalışıyor. 4 yıl öce Erzurum, Erzincan ve Tunceli'yi içine alan gezici bağlama atölyesini kurup kırsal kesimde bulunan ücra köylerde yaşayan vatandaşlarla bir araya gelmeyi hedefleyen sanatçı Erzincan, 4 yılda birçok kişiye bağlama geleneğini aşılarken, aynı zamanda gittiği bölgelerin derlemelerini de yapmanın gururunu yaşıyor.

4 yıl önce Erzurum, Erzincan ve Tunceli bölgesinden 25 öğrenci seçtiklerini belirten Türk halk müziği sanatçısı Erdal Erzincan, "O 25 öğrenci ile her ay bir köyde buluşup ders yapıyoruz. Onun dışında online olarak ders yapıyoruz. Ayda bir de bir köyde buluşup gün boyu çalışıyoruz. Köy köy gezdiğimiz için adını 'Gezici bağlama atölyesi' koyduk. Burada gezmemizin sebepler çok fazla onlardan bir tanesi her köyün folklorik özelliği var o folklorik özellikleri kaybolmaya yüz tutacak belki 10 sene sonra burada yaşlı vatandaşlarımızı göremeyeceğiz. O yaşlılar bizim hafızlarımızdır. O güçlü hafızları çocuklarımıza aktarmaya çalışıyoruz. Halkımızdan da çok güzel bir destek alıyoruz. Onların bize olan güveni ve sevgi dolu yaklaşımı bizlere cesaret veriyor. Bu çalışmanın bir amacı da farkındalık oluşturmak. Ülkenin doğusu ile batısı arasında bir fırsat eşitsizliği var bu fırsat eşitsizliğine birazcık parmak basmak istiyoruz. İnşallah yerine ulaşır" dedi.

Güçlü olan her şeyin yaşadığını aktaran Erzincan, "Bu kadar güçlü bir enstrümanı yok etmeye kimsenin gücü yetmez. Modern yaşam güçsüz olan her şeyi yok ediyor ama modern yaşamın gücü bağlamaya yetmez. Sadece şekil ve biçim değişiyor ama öz değişmez. Gençler ve çocuklar bağlamaya meraklı ben 30 yıldır eğitim veriyorum ve bir eksilme görmüyorum. Bu eğitim artarak devam ediyor" ifadelerini kullandı. - TUNCELİ