Halk gününde inek istedi, vali kapısına gönderdi

GÜLYALI, ORDU (İHA) - Ordu Valisi Tuncay Sonel, halk gününde kendisinden büyükbaş hayvan talebinde bulunan Nezaket Özdemir adlı kadının isteğini yerine getirdi.

Her çarşamba gününü halk günü toplantıları düzenleyen Vali Sonel, Gülyalı ilçesine bağlı Turnasuyu Mahallesi'nden gelen Nezaket Özdemir adlı kadının inek isteğini de yerine getirmenin mutluluğunu yaşadı.

Halk günü toplantısında Vali Tuncay Sonel'e bir ineğe ihtiyacı olduğunu söyleyen Nezaket teyze, istediği ineğinin buzağısıyla birlikte kendisine teslim edilmesiyle birlikte sevinç gözyaşlarını tutamadı.

Vali Sonel'in talimatıyla hazırlanan inek buzağısıyla birlikte Gülyalı Turnasuyu mevkisinde ikamet eden Nezaket Özdemir teyzeye Gülyalı Kaymakamı Aydın Yanık ve İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz tarafından teslim edildi. - ORDU