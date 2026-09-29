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Halit Demiroğlu, Çermik'te 200 öğrenciye okul forması bağışladı

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Halit Demiroğlu, Çermik'te 200 öğrenciye okul forması bağışladı
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Almanya'da yaşayan iş adamı Halit Demiroğlu, Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 200 öğrenciye okul forması bağışladı. Bağışlanan formalar, Çermik Zaza Dili ve Kültür Derneği tarafından Kuyu Mahallesi'ndeki öğrencilere dağıtıldı.

Almanya'da yaşayan iş adamı Halit Demiroğlu, Diyarbakır'ın Çermik ilçesi Kuyu Mahallesi'nde eğitim gören 200 öğrenciye okul forması bağışında bulundu.

Alman Demokratlar Birliği Hessen Teşkilat Başkanı Halit Demiroğlu, memleketinde eğitim gören çocukları yalnız bırakmadı. Demiroğlu tarafından bağışlanan okul formaları, Çermik Zaza Dili ve Kültür Derneği tarafından Kuyu Mahallesi'nde eğitim gören öğrencilere dağıtıldı. Demiroğlu, "Memleketim Çermik'in sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğim" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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