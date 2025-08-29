Halit Acar: "30 Ağustos Zaferi, bağımsızlığımızın ve Cumhuriyetimizin müjdecisidir"

Halit Acar: '30 Ağustos Zaferi, bağımsızlığımızın ve Cumhuriyetimizin müjdecisidir'
DEİK Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar, Büyük Taarruzun 103. yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

DEİK Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak "Bu zafer; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Kimsesizlerin Kimsesi' olarak nitelendirdiği Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yoldaki en önemli adımdır" dedi.

DEİK Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar mesajında, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşku ile kutladıklarını belirterek, "30 Ağustos 1922, Birinci Dünya Savaşı sonrası yurdumuzu işgal eden emperyalist güçlere karşı girişilen kurtuluş mücadelesinin zafere giden dönüm noktasıdır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Başkomutanlığında gerçekleştirilen Büyük Taarruzun zaferle sonuçlanmasının ardından, yurdumuz işgalden kurtularak bağımsızlık meşalesini yakmıştır." dedi. Ulus olarak milli mücadele ruhunun canlı tutulmasının ebediyete kadar bağımsızlığın korunmasında en önemli teminat olacağının da altını çizen Başkan Acar; "gerek ülkemizin bulunduğu coğrafyada gerekse dünyanın farklı coğrafyalarında yaşanan olayları yakından izleyerek doğru analiz etmek ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluş yolundaki en önemli adım olan 30 Ağustos Zaferimizde olduğu gibi milli mücadele ruhumuzu canlı tutmak zorundayız. Bu ruh ki bağımsızlığımızın ve evlatlarımıza miras olarak bırakacağımız bu aziz vatanımızın teminatıdır" ifadelerini kullandı.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşku ile kutlarken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve şükranla anıyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
