Halil Baykara'ya Duygusal Veda Töreni

İzmir Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Halil Baykara, 48 yıllık meslek hayatına son 10 yıldır görev yaptığı Çiğli Fen Lisesinde öğrenci ve okul yönetiminin sürpriz töreniyle veda etti. Emekli öğretmen, meslektaşları ve öğrencileriyle tek tek vedalaşırken duygu dolu anlar yaşadı.

İlk görev yeri Sivas'ın ardından İzmir'de de çeşitli okullarda Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni olarak görev yapan Halil Baykara (65), geçen günlerde emekli oldu. Evli ve 2 çocuk babası Baykara, son 10 yıldır görev yaptığı Çiğli Fen Lisesi'nde okul yönetimi, öğretmen ve öğrenciler tarafından düzenlenen sürpriz uğurlamayla meslek hayatına veda etti. Uğurlamada öğrencilerden yoğun alkış alan Halil öğretmen, duygusal anlar yaşadı. Öğrenciler, 'Halil Hoca' tezahüratları yaparken, okul yönetimi tarafından Baykara'ya okul adına çiçek takdim edildi.

"Allah tüm meslektaşlarıma böyle bir veda nasip etsin"

Öğrencilerin alkışları eşliğinde merdivenden aşağı inerken çok gururlandığını ifade eden Halil Baykara, "Benim için çok anlamlı bir veda töreni oldu. Ömrümün sonuna kadar unutamayacağım. Allah tüm meslektaşlarıma böyle bir veda nasip etsin" dedi. - İZMİR