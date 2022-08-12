Halifeler Köyü camisinin temeli atıldı Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Halifeler Köyü geçen yıl çıkan yangında kullanılmayacak hale gelen caminin yeniden inşası için temel atma töreni gerçekleştirildi. Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Halifeler Köyü geçen yıl çıkan yangında kullanılmayacak hale gelen caminin yeniden inşası için temel atma töreni gerçekleştirildi. Temel atma törenine, Emet Kaymakamı ve Hisarcık Kaymakam Vekili Hasan Çiçek, Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, İlçe Müftü Vekili Bilal Aydoğdu, Protokol üyeleri, İl Genel Meclisi Üyeleri ile köy halkı katıldı. Temel atma töreninin ardından kurban kesilip dua edildi. - KÜTAHYA İhlas Haber Ajansı / Yerel Hasan Çiçek Hisarcık Kütahya Emet Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Halifeler Köyü camisinin temeli atıldı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.