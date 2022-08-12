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Halifeler Köyü camisinin temeli atıldı

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Halifeler Köyü camisinin temeli atıldı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Halifeler Köyü geçen yıl çıkan yangında kullanılmayacak hale gelen caminin yeniden inşası için temel atma töreni gerçekleştirildi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Halifeler Köyü geçen yıl çıkan yangında kullanılmayacak hale gelen caminin yeniden inşası için temel atma töreni gerçekleştirildi.

Temel atma törenine, Emet Kaymakamı ve Hisarcık Kaymakam Vekili Hasan Çiçek, Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, İlçe Müftü Vekili Bilal Aydoğdu, Protokol üyeleri, İl Genel Meclisi Üyeleri ile köy halkı katıldı. Temel atma töreninin ardından kurban kesilip dua edildi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hasan Çiçek Hisarcık Kütahya Emet Yerel Haberler

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