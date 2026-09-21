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Halep kırsalındaki El-Eis'te bir mühimmat deposunda patlamalar olduğu öne sürüldü

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Suriye devlet televizyonu, Halep'in güneybatı kırsalındaki El-Eis kasabasında şiddetli patlamalar meydana geldiğini bildirdi. Yerel kaynaklar patlamaların Suriye Savunma Bakanlığı'na ait mühimmat deposunda yaşandığını öne sürdü; can kaybı ya da yaralanma bilgisi verilmedi.

Suriye'nin Halep kentinin güneybatı kırsalında yer alan El-Eis kasabasında şiddetli patlamaların meydana geldiği bildirildi. Patlamaların Suriye Savunma Bakanlığı'na ait bir mühimmat deposunda yaşandığı öne sürüldü.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariye, ülkenin Halep kentinin güneybatı kırsalında yer alan El-Eis kasabasında şiddetli patlamaların meydana geldiğini bildirdi. Habere göre, yerel kaynaklar patlamaların Suriye Savunma Bakanlığı'na ait bir mühimmat deposunda yaşandığını ifade etti. Patlamaların herhangi bir can kaybı ya da yaralanmaya yol açıp açmadığına ilişkin bilgi verilmezken, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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