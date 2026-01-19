Haberler

İzmir'de Aranan Hükümlü Konteynerde Yakalandı

Güncelleme:
İzmir'in Karabağlar ilçesinde, hapis cezası bulunan bir şahıs, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. 53 yaşındaki Ö.Ç., bir konteynerde saklanırken bulundu.

(İZMİR) – İzmir'in Karabağlar ilçesinde, hakkında 14 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, saklandığı konteynerde polis ekiplerince yakalandı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan aranan bir şahıs, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler, 16 Ocak'ta aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Ö.Ç. (53) isimli şahsın bir konteynerde saklandığı bilgisine ulaştı.

Yapılan saha çalışmaları sonucunda söz konusu konteynerin yeri tespit edildi. Düzenlenen operasyonda Ö.Ç, polis ekiplerince yakalandı.

UYAP sorgusunda, "kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 14 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlenen Ö.Ç, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Yeşilyurt Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
