Hakkari Yüksekova'da 3.1 Büyüklüğünde Deprem

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde saat 23.53'te 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Dağlıca ve Yazılı köyün arasında ve yerin 5,78 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa veya hasara yol açmadığı öğrenildi. - HAKKARİ