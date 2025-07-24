Hakkari Yüksekova'da 3.1 Büyüklüğünde Deprem

Hakkari Yüksekova'da 3.1 Büyüklüğünde Deprem
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre hasar oluşmadığı bildiriliyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde saat 23.53'te 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Dağlıca ve Yazılı köyün arasında ve yerin 5,78 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa veya hasara yol açmadığı öğrenildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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