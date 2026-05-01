Hakkari ve Yüksekova Bileşenlerinden Ortak Ses: Heyelanlar İhmal ve Yanlış Planlamanın Sonucu

Haber: Viyan ORHAN

(HAKKARİ)-Hakkari–Van ve Şemdinli–Derecik karayollarında yaşanan heyelan ve ulaşım kesintilerine karşı, Hakkari Emek ve Demokrasi Platformu bileşenleri ve siyasi temsilciler Hakkari'de heyelan bölgesinde bulunan katı atık tesisi önünde açıklama yaptı. Açıklamada, yaşananların "doğal afet değil, uzun yıllardır süren altyapı ihmalinin sonucu" olduğu vurgulandı.

13 Nisan'da Hakkari–Van karayolunda meydana gelen büyük heyelan sonrası ulaşım tamamen dururken, bölgede alternatif yol çalışmaları başlatıldı. Ancak yapılan çalışmalara rağmen güzergahın yaklaşık 5 gündür kapalı olduğu, yalnızca belirli saat aralıklarında kontrollü geçişe izin verildiği öğrenildi. Bu durum, bölgede ulaşımı yeniden kritik hale getirdi.

Hakkari ve Yüksekova'da Emek ve Demokrasi Platformu CHP, DEM il ve ilçe yönetimleri ve sivil toplum temsilcisi, 1 Mayıs kutlamalarının ardından Hakkari-Van karayolundaki heyelan bölgesinde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Katı atık tesisi önünde yapılan açıklamaya Hakkari Milletvekili Vezir Coşkun Parlak da katıldı.

Platform adına açıklamayı Hakkari Emek ve Demokrasi Platform eş sözcüsü Abdullah Aktaş okudu. Açıklamada, yaşananların yalnızca doğal afetlerle açıklanamayacağı, bunun "uzun yıllara yayılan ihmal, yetersiz altyapı planlaması ve eşitsiz kamu yatırımlarının sonucu" olduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, bölgede her yağışta benzer sorunların yaşandığına dikkat çekilerek, mevcut durumun geçici bir kriz olmaktan çıkıp kalıcı bir altyapı problemine dönüştüğü vurgulandı.

Platform açıklamasında, sosyal devlet ilkesinin yalnızca hizmet sunumunu değil, aynı zamanda yurttaşların güvenli ulaşım hakkını da garanti altına alması gerektiği belirtilerek, Hakkari ve çevresinde bu yükümlülüğün yerine getirilmediği savunuldu.

Bölgedeki yol ağının yeterince güçlendirilmediği, alternatif güzergahların zamanında planlanmadığı ve riskli bölgelerde kalıcı mühendislik çözümlerinin uygulanmadığı ifade edildi.

Açıklamada yetkililere, heyelan ve sel riskine karşı geçici müdahaleler yerine kalıcı yol projeleri, tünel ve viyadük gibi uzun vadeli çözümler üretme çağrısı yapıldı. Ayrıca katı atık tesisinden kaynaklanabilecek çevresel risklere karşı önlem alınması istendi.

Hakkari Milletvekili Vezir Coşkun Parlak ise yaptığı konuşmada, 20 gündür bölgede ulaşım sorunlarının sürdüğünü belirterek alternatif yolların zamanında devreye alınmadığını savundu.

Parlak, altyapı projelerinde planlama hataları ve denetim eksiklikleri olduğunu ileri sürerek, bazı uygulamaların rant ilişkileriyle şekillendiğini iddia etti. Bölgedeki kamu yatırımlarının teknik açıdan yetersiz olduğunu öne süren Parlak, mevcut tablonun ciddi güvenlik riski oluşturduğunu söyledi.

Açıklamaların ardından grup olaysız şekilde dağıldı.

Kaynak: ANKA