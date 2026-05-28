Vali Taşyapan, güvenlik güçleriyle bir araya geldi

Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan, Kurban Bayramı dolayısıyla üs bölgeleri ve güvenlik noktalarını ziyaret ederek görev başındaki polis ve jandarma personelinin bayramını kutladı.

Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan, Kurban Bayramı dolayısıyla beraberindeki heyetle birlikte Atatürk Polis Merkezi Amirliği, Jandarma Komando Tabur Komutanlığı Mahya Tepe Üs Bölgesi ile Hakkari İl Jandarma Komutanlığı Şine Yol Kontrol Noktası'nı ziyaret etti.

Görevli personelle bir araya gelen Taşyapan, vatandaşların huzur ve güvenliği için fedakarca görev yapan güvenlik güçlerinin Kurban Bayramı'nı kutladı. Polis ve jandarma personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Taşyapan, tüm personele görevlerinde kolaylıklar ve başarılar diledi. - HAKKARİ

