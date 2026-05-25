Vali Taşyapan, Kazan Vadisi'nde halkla buluştu

Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan, Çukurca ilçesindeki Jandarma Komando Tabur Komutanlığını ziyaret ettikten sonra Kazan Vadisi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Vadideki doğal güzellikler ve turizm potansiyeline dikkat çeken Vali, su değirmeninde tahin yapan kadınlarla sohbet etti, çeltik ekimi ve ot biçimi gibi zirai faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan ve beraberindekiler, Çukurca ilçesindeki Şahikalar Jandarma Komando Tabur Komutanlığını ziyaret ettikten sonra Kazan Vadisi'nde vatandaşlarla buluştu.

Vali Taşyapan, ilk olarak Çukurca Jandarma Komando Tabur Komutanlığını ziyaret etti. Görev başındaki personelle sohbet eden Vali Taşyapan, yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi alarak kendilerine çalışmalarında başarılar dileyerek görevlerinde kolaylıklar temennisinde bulundu.

Vali Taşyapan, daha sonra Kazan Vadisi'ni ziyaret ederek bölgede incelemelerde bulundu. Ziyaret kapsamında vadide yürütülen çalışmalar ve bölgenin doğal yapısına ilişkin bilgi alan Vali Taşyapan, Kazan Vadisi'nin sahip olduğu doğal güzellikler ve turizm potansiyeline dikkat çekti. Doğal tahin üretilen su değirmeninde tahin yapan kadınlarla sohbet ederek bilgi alan Vali Taşyapan, bölgedeki köylerde çeltik ekimi, ot biçimi gibi zirai faaliyetlerde bulunan vatandaşlarla da hasbihal etti.

Vali Taşyapan, vatandaşlara işlerinde kolaylıklar dileyerek misafirperverlikleri için teşekkür etti. Ziyaret sırasında Vali Taşyapan'a, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz de eşlik etti - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
