Vali Çelik'ten yeni yıl ziyaretleri

Hakkari Valisi Ali Çelik ve beraberindekiler, ildeki kontrol noktalarında görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret ederek yeni yılını kutladı.

Hakkari Valisi Ali Çelik; Vali Yardımcısı Tayyar Emre Mahmutoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz ve İl Emniyet Müdürü Attila Ayata ile birlikte polis kontrol noktaları ile Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığını ziyaret ederek görev başındaki polis ve jandarma personeliyle bir araya geldi. Ziyarette, yılbaşı gecesinde vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için sahada görev yapan güvenlik güçlerinin yeni yılını kutlayan Vali Çelik, alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

İl genelinde yaklaşık 2 bin personelin görev yaptığını ifade eden Vali Çelik, "Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan tüm güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum. Rabbim ayaklarınıza taş değdirmesin" diyerek personelin yeni yılını tebrik etti. - HAKKARİ