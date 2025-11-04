Hakkari Valisi Ali Çelik, Vatandaşlarla Buluşmaya Devam Ediyor

Hakkari Valisi Ali Çelik, vatandaşları makamında misafir ederek öneri, talep ve isteklerini dinlemeye devam ediyor.

Göreve başladığı günden bu yana hafta içi ve hafta sonu demeden merkez, ilçe, belde, köy ve mezralarda vatandaşlarla bir araya gelen Vali Çelik, halkın sorunlarını yerinde dinlemeyi sürdürüyor. Hafta sonu mesaisinde de vatandaşları makamında ağırlayan Vali Çelik, ilgili birim amirlerinin de katılımıyla 9 vatandaşın talep, öneri ve isteklerini dinledi. Görüşmelerde vatandaşların ilettiği konular hakkında detaylı bilgi alan Vali Çelik, imkanlar dahilinde gerekli desteğin sağlanacağını belirtti. Vatandaşlarla istişareye büyük önem verdiğini vurgulayan Vali Ali Çelik, "Halkımızın her türlü talep ve önerisini dinlemeye, çözüm için gayret göstermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ