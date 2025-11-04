Haberler

Hakkari Valisi Ali Çelik, Vatandaşlarla Buluşmaya Devam Ediyor

Güncelleme:
Hakkari Valisi Ali Çelik, vatandaşları makamında misafir ederek taleplerini dinliyor. Hafta içi ve hafta sonu demeden halkın sorunlarını yerinde dinlemeye büyük önem veren Vali Çelik, vatandaşlarla istişare yaparak çözümler geliştireceklerini belirtti.

Hakkari Valisi Ali Çelik, vatandaşları makamında misafir ederek öneri, talep ve isteklerini dinlemeye devam ediyor.

Göreve başladığı günden bu yana hafta içi ve hafta sonu demeden merkez, ilçe, belde, köy ve mezralarda vatandaşlarla bir araya gelen Vali Çelik, halkın sorunlarını yerinde dinlemeyi sürdürüyor. Hafta sonu mesaisinde de vatandaşları makamında ağırlayan Vali Çelik, ilgili birim amirlerinin de katılımıyla 9 vatandaşın talep, öneri ve isteklerini dinledi. Görüşmelerde vatandaşların ilettiği konular hakkında detaylı bilgi alan Vali Çelik, imkanlar dahilinde gerekli desteğin sağlanacağını belirtti. Vatandaşlarla istişareye büyük önem verdiğini vurgulayan Vali Ali Çelik, "Halkımızın her türlü talep ve önerisini dinlemeye, çözüm için gayret göstermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
