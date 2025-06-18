Hakkari Valisi Ali Çelik, 3 bin rakımlı Aveğak yaylasını ziyaret etti

Hakkari Valisi Ali Çelik, 3 bin rakımlı Aveğak yaylasını ziyaret etti
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Hakkari Valisi Ali Çelik, Aveğak yaylasında vatandaşlarla bir araya gelerek doğa yürüyüşü yaptı, yöre halkının sorunlarını dinledi ve geleneksel etkinliklere katıldı.

Hakkari Valisi Ali Çelik, beraberindeki heyet ile birlikte 3 rakımlı Aveğak yaylasını ziyaret ederek hem vatandaşlarla bir araya geldi hemde doğa yürüyüşü yaptı.

Hakkari Valisi Ali Çelik, Durankaya Beldesi sınırları içerisinde bulunan 3 bin rakımda yer alan Aveğak yaylasını ziyaret etti. Beraberindeki heyet ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette, eşsiz doğasıyla büyüleyen yaylada vatandaşlarla bir araya gelen Vali Çelik, hem doğa yürüyüşü yaptı hem de yöre halkıyla sohbet etti. Ziyaret kapsamında rengarenk çiçeklerle kaplı yayla yolları ve berrak su kaynakları eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüşün ardından, vatandaşlarla birlikte halay çekildi. Yöre halkı tarafından hazırlanan geleneksel yemeklerin ikram edildiği samimi ortamda, renkli görüntüler yaşandı. Ziyarette vatandaşlarla yakından ilgilenen Vali Çelik, özellikle hayvancılıkla uğraşan ailelerin sorunlarını dinledi. Berivan süt sağım alanında incelemelerde bulunan Vali Çelik, eksikliklerin giderilmesi için ilgili kurumlara talimat verdi.

"Bu güzellikleri yaşatmak için el birliğiyle çalışacağız"

Vali Çelik, "Durankaya beldemizin 3 bin rakımlı Aveğak yaylasında hemşerilerimizle bir araya geldik. Berivanlarımızın taleplerini dinledik. Yaylalardaki gölgeliklerin artırılması gerekliliğini yerinde istişare ettik. Kar sularının serinliği, sarı çiçeklerin güzelliği ve hemşerilerimizin yürekten gelen samimiyetiyle, sıcacık bir gün geçirdik. Misafirperverliğiniz, samimiyetiniz ve içtenliğiniz için yürekten teşekkür ederim. Bu güzellikleri yaşatmak için el birliğiyle çalışacağız Bu güzellikleri görmek isteyen herkesi dağların ve huzurun şehri Hakkari'ye bekleriz" dedi.

Vali çelik, ziyaret süresince kendisine gösterilen misafirperverlik için de yayla halkına teşekkür etti. Yayla sakinleri ise ziyaretten büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, destek ve ilgisinden ötürü Vali Ali Çelik'e teşekkür ettiler. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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