Hakkari Valiliği İranlıları yemekte ağırladı

Hakkari Valiliği, kentte ziyaretlerde bulunan İranlı seyahat acentelerinin temsilcilerini yemekte ağırladı.

Hakkari'nin Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde ziyaretlerde bulunan 100'e yakın İranlı, Hakkari'de en iyi şekilde ağırlandı. Hakkari'nin tarihi ve turistik yerlerini ziyaret eden İranlılar, valilik tarafından verilen yemekte ağırlandı. Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu, Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Akboğa'nın da katıldığı yemekte Hakkari'nin misafirperver olduğunu belirten İranlılar, kendilerini en iyi şekilde ağırlandığını ifade ettiler.

Turizmci Ebubekir Zirek, Hakkari'nin hem İran hem de Irak'a komşu olmasının kent için ciddi bir avantaj olduğunu söyledi. İran'dan gelen 100 kişilik bir kafileyi ağırladıklarını ifade eden Zirek, "Esendere ve Şemdinli'den sonra Hakkari'ye geldik. Bu ilimizin tanıtımı için çok büyük bir fırsat. Bu info sayesinde ilimizde gezilmesi gereken yerleri gezip turistleri kentimize çekme gayreti içindeyiz. İranlı misafirlerimizi yemekte ağırlayan Hakkari Valiliğine şükranlarımızı sunuyoruz. Misafirlerimiz Hakkari'de çok memnun ayrıldı" dedi. - HAKKARİ