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Hakkari Valiliği, 10 engelliye sandalye teslim etti

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Hakkari Bedensel Engelliler Derneği tarafından tespit edilen 10 engelliye Hakkari Valiliği tarafından alınan sandalyeler teslim edildi. Dernek Başkanı Mesut Keskin, Vali Ali Çelik'e teşekkür etti.

Hakkari Bedensel Engelliler Derneği tarafından tespit edilen 10 engelliye Hakkari Valiliği tarafından alınan sandalyeler teslim edildi.

Bedensel Engelliler Derneği Koordinasyon Merkezinde gerçekleştirilen törende, 3 pused, 6 akülü sandalye ve 1 fonksiyonlu manuel sandalye olmak üzere toplam 10 sandalye, Hakkari Valisi Ali Çelik tarafından engelli ve engelli ailelerine teslim edildi.

Dernek Başkanı Mesut Keskin, derneğe gelen müracaatlar doğrultusunda Vali Ali Çelik'in hemen talimat verdiğini ve 10 ihtiyaç sahibi engelliye 10 gün içerisinde sandalyelerinin temin edildiğini ifade ederek, ilgi ve alakasından dolayı kendisine teşekkür etti.

Vali Çelik ise dernek çalışmaları hakkında bilgi aldık sonra bir süre engelli aileleriyle görüştü. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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