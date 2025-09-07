Hakkari'nin Derya Köyü'nde Orman Yangını
Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Derya Köyü ormanlık alanında çıkan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, doğal güzellikleriyle bilinen bölgede zarar verdi ve yerleşim yerlerine yaklaşmaması için yoğun bir mücadele sürdürülüyor.
Haber: Viyan ORHAN
(HAKKARİ) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bölgenin doğa harikası olarak anılan Derya Köyü'nün ormanlık alanında çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Şemdinli ilçesine bağlı Derya Köyü kırsalındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına köylüler kendi imkanlarıyla müdahale ederek, ekiplere ihbarda bulundu.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, jandarma ekipleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, Şemdinli'nin doğal güzellikleriyle bilinen bölgede ciddi tahribata yol açarken, alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşmaması için ekiplerin yoğun mücadelesi sürüyor.