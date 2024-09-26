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Hakkari Müftüsü Okuş, Derecik İlçesini Ziyaret Etti

Hakkari Müftüsü Okuş, Derecik İlçesini Ziyaret Etti
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Hakkari Müftüsü Hüseyin Okuş, Derecik ilçesinde müftülüğü ziyaret ederek yerel çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ulu Camii'nde personelle bir araya gelen Okuş, önemli sosyal hizmetlere vurgu yaptı. Daha sonra çeşitli Kur'an kurslarına ziyaretler gerçekleştiren Müftü Okuş, eğitim süreçleri hakkında bilgiler edinerek öğrencilere destek verdi. Ayrıca, yeni yapılan Hazreti Hatice Yatılı Kız Kur'an Kursu inşaatını da inceledi ve şehitler için dua etti.

Hakkari Müftüsü Hüseyin Okuş, Derecik ilçesini ziyaret ederek bir dizi temasta bulundu.

İlçe müftülüğünü ziyaret ederek temaslarına başlayan İl Müftüsü Okuş, İlçe Müftü Vekili Levent Yardım'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Akabinde Ulu Camii'nde personellerle bir araya gelen İl Müftüsü Okuş; "Irak sınırının sıfır noktasında, şehitler diyarında önemli bir görev ifa ediyorsunuz. Halkla iç içe olmak, onların sevinç ve kederlerini paylaşmak, dertleriyle ilgilenmek, şehit yakınları ile gazilerimizi ziyaret etmek, resmi kurum ve kuruluşlarla irtibatı elden bırakmamak yapacağımız hizmetler için önemlidir. Çocuk, genç ve bayanları cami ve cemaate alıştırmak, 4-6 grubu çocukları daha bugünden İslami ölçüler ışığında eğitmek olmazsa olmazımızdır. Hiçbir mazerete sığınmadan ilçenin zorlu coğrafi konumu ile her yere olan uzaklığını önemsemeden görev yaptığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Akabinde Nurten-Hızır Aşıkkutlu Yatılı Erkek Kur'an Kursu, Suffe İlim Merkezi Kur'an Kursu ile Mevlana Halid-i Bağdadi Kur'an Kursunu ziyaret ederek eğitim öğretim süreci hakkında yönetici ve öğreticilerle görüş alışverişinde bulunan Müftü Okuş, öğrencilerle de bir araya gelerek sohbet etti.

İnşaatı devam Hazreti Hatice Yatılı Kız Kur'an Kursunda da incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi alan Okuş, inşaat çalışanlarına kolaylıklar diledi.

Şehitler Camii ile ilçe şehitliğini de ziyaret ederek şehitlerin aziz ruhları için dua ve niyazda bulunan İl Müftüsü Okuş'a yaptığı temaslarda İlçe Müftü Vekili Levent Yardım ve İl Müftülüğü Şube Müdürleri Bilal Beyter ile Devlet Cindioğlu eşlik etti. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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