Hakkari haberi | Iraklılardan Seyyid Taha-i Hakkari Hazretlerinin türbesine yoğun ilgi

Irak'tan gelen binlerce kişi, Hakkari'nin Şemdinli ile Derecik ilçeleri arasında yer alan Seyyid Taha-i Hakkari Hazretlerinin türbesini ziyaret etti.

Şemdinli ile Derecik ilçeleri arasında bulunan Nehri'de bir araya gelen binlerce kişi, daha sonra türbeye geçti. Irak'tan gelenler, Seyyit Taha-i Hakkari Hazretleri ve amcası Seyyit Abdullah Hazretlerinin türbesini ziyaret ederek dua etti. Seyyit Taha-i Hakkari Hazretleri türbesi ziyareti sonrası Iraklılar bölgedeki akrabalarıyla bir araya geldi.

Irak'tan gelen alimlerden Hacı Hüseyin Lolani, "Bu sefer hususi olarak Seyyit Taha-i Hakkari Hazretlerini ziyarete geldik. Burada tanıdığımız sofilerin ve müritlerin hizmetinde olalım. Her ne kadar ziyaretimiz kısa sürse de, gördüğümüz bu atmosfer her şeye bedeldir. Allah-u Teala hepimizi bütün dert ve belalardan muhafaza eylesin. İslam'ın güzel ahlakına doğru ilerlemeyi ve doğru yolda olmayı ayırmasın. Biz buraya dua etmeye geldik. Bu mübarek zatların hatırına Allah bizi ve ölmüşlerimizi affetsin. Hasta olanlara şifa versin. Biz Irak'tan onların türbesini ziyaret etmek için geldik. Burada huzura ermiş gibiyiz" dedi. - HAKKARİ