Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği Şırnak'ta ihtiyaç sahibi engellilere araç hediye etti

Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği Şırnak'ın Uludere ilçesi Andaç köyünde ikamet eden ihtiyaç sahibi ağır engelli özel gereksinimli olan 2 vatandaşa akülü araba ve manuel tekerlekli sandalyeyi hediye etti.

Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği Başkanı Yavuz Aydoğdu, Şırnak'ın Uludere ilçesi Andaç köyünde ikamet eden yüzde 99 engelli Ferdi Ölmez ve yüzde 95 engelli Mihrivan Ölmez için 1 adet akülü araba 1 adet manuel tekerlekli sandalye desteğinde bulundu. Yapılan destek ile ilgili açıklamalarda bulunan Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği Başkanı Yavuz Aydoğdu hayırseverlerin desteğiyle temin ettikleri akülü araba ve manuel tekerlekli sandalye ihtiyaçları olan Ferdi ve Mihrivan kardeşlere araçların teslim ettiğini söyledi.

Ferdi ve Mihrivan Ölmez'in aileleri ise kendilerine ulaşan Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneğine ve hayırsever vatandaşlara teşekkür etti. - ŞIRNAK