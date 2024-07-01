Üye Girişi
Haberler

Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği Şırnak'ta ihtiyaç sahibi engellilere araç hediye etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği, Şırnak'ın Uludere ilçesinde yaşayan ihtiyaç sahibi engelli Ferdi ve Mihrivan Ölmez kardeşlere akülü araba ve tekerlekli sandalye hediye etti. Aileleri ise derneğe ve hayırseverlere teşekkür etti.

Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği Şırnak'ın Uludere ilçesi Andaç köyünde ikamet eden ihtiyaç sahibi ağır engelli özel gereksinimli olan 2 vatandaşa akülü araba ve manuel tekerlekli sandalyeyi hediye etti.

Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği Başkanı Yavuz Aydoğdu, Şırnak'ın Uludere ilçesi Andaç köyünde ikamet eden yüzde 99 engelli Ferdi Ölmez ve yüzde 95 engelli Mihrivan Ölmez için 1 adet akülü araba 1 adet manuel tekerlekli sandalye desteğinde bulundu. Yapılan destek ile ilgili açıklamalarda bulunan Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği Başkanı Yavuz Aydoğdu hayırseverlerin desteğiyle temin ettikleri akülü araba ve manuel tekerlekli sandalye ihtiyaçları olan Ferdi ve Mihrivan kardeşlere araçların teslim ettiğini söyledi.

Ferdi ve Mihrivan Ölmez'in aileleri ise kendilerine ulaşan Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneğine ve hayırsever vatandaşlara teşekkür etti. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Uludere Gençlik Hakkari Şırnak Engelliler Yerel Güncel Haberler

Sinan Ateş suikastının tetikçisi Eray Özyağcı, Bahçeli'nin adını da zikrederek ifade değiştirdi

Sinan Ateş suikastının tetikçisi Eray Özyağcı, Bahçeli'nin adını da zikrederek ifade değiştirdi

 Sinan Ateş davasının duruşma salonunda provokasyon: Bay Kemal nerede?

Sinan Ateş davasının duruşma salonunda provokasyon: Bay Kemal nerede?

 Bakan Şimşek, 8 ülke sayıp kıyas yaptı: Türkiye'de asgari ücret düşük değildir

Bakan Şimşek, 8 ülke sayıp kıyas yaptı: Türkiye'de asgari ücret düşük değildir

 Üzerlerine yıldırım düşen 10 hayvan telef oldu! Korku dolu anlar yaşayan çoban ölümden döndü

Üzerlerine yıldırım düşen 10 hayvan telef oldu! Korku dolu anlar yaşayan çoban ölümden döndü
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title