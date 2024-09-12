Hakkari'deki Berivanlar, Soğuksu Yaylası'nda emeklerini paylaşıyor

Hakkari Valiliği merkez Durankaya beldesinde 2 bin 700 rakımdaki Soğuksu Yaylası'nda günün ilk ışıklarıyla yola koyulan Berivanları paylaştı.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan paylaşımda, "Günün ilk ışıklarıyla çalışmaya başlıyor Berivanlar. Süt sağmak için katırlarıyla 2700 rakımlı yaylanın yolunu tutuyor ve her gün kilometrelerce yol kat ediyorlar. Ne büyük emek ne büyük alın teri. Rabb'im, işlerini kolay ve bereketli kılsın" ifadelerine yer verildi. - HAKKARİ