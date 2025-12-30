Yüksekova'da Zorlu Kış Şartlarında Biri Çocuk İki Hasta Hastaneye Ulaştırıldı

(HAKKARİ) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolların kapalı olduğu köy ve mahallelerde, biri 8 yaşında bir çocuk olmak üzere iki hasta, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin saatler süren çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz kış şartları, sağlık ekiplerini bir kez daha zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya bıraktı. 28 Aralık'ta ilçenin farklı noktalarından gelen iki ayrı ihbar üzerine UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri harekete geçti.

İlk ihbar, Yüksekova'ya bağlı İnanlı Köyü'nden yapıldı. Yaklaşık üç gündür şiddetli karın ağrısı ve yüksek ateş şikayeti bulunan 8 yaşındaki erkek çocuk için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası ekipler bölgeye sevk edildi. Yoğun kar yağışı nedeniyle köy yolunun ulaşıma kapalı olması sebebiyle yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından çocuğa ulaşıldı. UMKE ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan hasta, ileri tetkik ve tedavisinin devamı için Yüksekova Devlet Hastanesi'ne sevk edilmek üzere 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

Aynı gün ikinci hasta kurtarma operasyonu ise Yüksekova Cumhuriyet Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Solunum sıkıntısı yaşayan 76 yaşındaki kronik KOAH hastası bir vatandaş için yapılan ihbar üzerine UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri yeniden harekete geçti. Mahalle yolunun yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı olması sebebiyle yaklaşık iki saat süren çalışmanın ardından hastaya ulaşıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan hasta, Yüksekova Devlet Hastanesi'ne sevk edilmek üzere sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yetkililer, ağır kış şartlarının etkili olduğu bölgede vatandaşların acil durumlarda vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramalarının hayati önem taşıdığını belirtti.