Hakkari'de Yeni Camii İnşaatı İçin Hayırsever Desteği Bekleniyor

Hakkari'de Yeni Camii İnşaatı İçin Hayırsever Desteği Bekleniyor
Hakkari'nin Kaymaklı köyünde yapımına başlanan camii inşaatı, iç mimari için gerekli maddi destek olmaması nedeniyle yavaş ilerliyor. Cami imam-hatibi Rıdvan Akdoğan, köy halkının fakir olduğunu ve yardım çağrısında bulunuyor.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Kaymaklı köyünde yapımına 2023 yılında başlanan camii inşaatı için hayırseverlerin desteği bekleniyor.

Dışı ve çatısının büyük bir kısmı tamamlanan caminin iç mimarisi maddi imkansızlıklar nedeniyle istenilen düzeyde ilerleyemiyor. İnşaatla ilgili açıklamalarda bulunan cami imam-hatibi Rıdvan Akdoğan; "Köyümüz yaklaşık 80 haneden ibarettir. Köy sakinlerinin geneli fakir olup hayvancılık yapmakla geçimlerini sağlamaktadırlar. Eski caminin ihtiyacı karşılamaması ve yıpranmış olması nedeniyle yeni bir cami yaptırma kararı aldık. Bugün itibariyle caminin dışı ve çatısını büyük ölçüde tamamladık. Ancak içinin tamamlanması ve ibadete hazır hale getirilebilmesi için yardıma ihtiyaç duymaktayız. Camiyi köy sakinlerinin imkanları ile tamamlamamız mümkün değildir" dedi.

Hayırsever vatandaşlara çağrıda bulunan Hatip Akdoğan, "Caminin kalan kısımlarının tamamlanması için bugüne kadar bizi yalnız bırakmayan hayırsever vatandaşların desteğine ihtiyaç duymaktayız. Bize gereken yardımı yapacaklarına inanıyorum. Yüce Allah caminin bu seviyeye gelmesinde maddi manevi desteklerini esirgemeyen herkesten razı olsun" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
