Hakkari'de Yaralı Yavru Dağ Keçisi Kurtarıldı

Hakkari'de yaralı olarak bulunan yavru dağ keçisi jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Geçimli bölgesinde icra edilen devriye faaliyeti esnasında arazide yaralı olarak yavru dağ keçisi ile karşılaştı. Yaralı dağ keçisi yavrusu, jandarma ekipleri tarafından bölgede alınarak gerekli tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılması için Hakkari Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi. - HAKKARİ