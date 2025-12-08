Haberler

Yüksekova–Dağlıca Yolunda Heyelan: Taş ve Kayalar Yola Düştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yüksekova–Dağlıca karayolunda etkili olan yağışlar sonucu meydana gelen iki heyelan, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede temizlendi ve ulaşım yeniden açıldı.

(HAKKARİ) - Yüksekova– Dağlıca karayolunun 42. ve 49. kilometrelerinde, yağışlar nedeniyle iki ayrı heyelan meydana geldi. Yola düşen taş ve kayalar, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla temizlenerek ulaşım yeniden sağlandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yağışlar, Yüksekova–Dağlıca karayolunun 42. ve 49. kilometrelerinde iki ayrı heyelana neden oldu. Dağdan kopan taş ve kaya parçaları, karayoluna düşerek ulaşımda aksamalara yol açtı.

Sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye Karayolları 117. Şube Şefliği ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemi alan ekipler, her iki noktada da iş makineleriyle çalışma başlatarak yolu kapatan taş ve kaya parçalarını temizledi.

Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yol tamamen ulaşıma açıldı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenilirken, Karayolları ekiplerinin bölgede olası yeni kaya düşmelerine karşı kontrollerini sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
Konyasporlu Ndao tutuklandı! Zorbay Küçük'ün de aralarında olduğu 10 kişi adli kontrolle serbest

Bahis soruşturmasında ilk kararlar! Aralarında meşhur hakem de var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gençlerbirliği'nde bahis soruşturması gölgesi! Yeni hoca adayının oğlu PFDK'ya sevk edildi

Gençlerbirliği'nde bahis soruşturması gölgesi
Meteoroloji illeri tek tek uyardı! Kuvvetli sağanak ve kar yağışı geliyor

Meteoroloji illeri tek tek uyardı! Bu kez çok kuvvetli geliyor
DEM'li Bakırhan'dan kendisini alkışlayan Bahçeli'ye 'çay' daveti

DEM'li Bakırhan'dan kendisini alkışlayan Bahçeli'ye dikkat çeken davet
Oktay Kaynarca, yeni yatırımlarıyla gündemde

Ünlü oyuncu, hobisini yatırıma dönüştürmeye hazırlanıyor
Gençlerbirliği'nde bahis soruşturması gölgesi! Yeni hoca adayının oğlu PFDK'ya sevk edildi

Gençlerbirliği'nde bahis soruşturması gölgesi
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı

Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında karar çıktı
Kabe'ye gidecekler dikkat! Bundan sonra yasak olacak

Kabe'ye gidecekler dikkat! Bundan sonra yasak olacak
Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil

Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
Dayısının diri diri toprağa gömdüğü çocuğun ilk isteği yürek burktu

Toprağa gömülü halde bulunan çocuğun ilk isteği yürek burktu
Türkiye'de nadir rastlanıyor, özel izinle satılabiliyor! Tam 280 kilo

Türkiye'de nadir rastlanıyor, özel izinle satılabiliyor! Tam 280 kilo
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
title