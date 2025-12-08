Yüksekova–Dağlıca Yolunda Heyelan: Taş ve Kayalar Yola Düştü

(HAKKARİ) - Yüksekova– Dağlıca karayolunun 42. ve 49. kilometrelerinde, yağışlar nedeniyle iki ayrı heyelan meydana geldi. Yola düşen taş ve kayalar, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla temizlenerek ulaşım yeniden sağlandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yağışlar, Yüksekova–Dağlıca karayolunun 42. ve 49. kilometrelerinde iki ayrı heyelana neden oldu. Dağdan kopan taş ve kaya parçaları, karayoluna düşerek ulaşımda aksamalara yol açtı.

Sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye Karayolları 117. Şube Şefliği ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemi alan ekipler, her iki noktada da iş makineleriyle çalışma başlatarak yolu kapatan taş ve kaya parçalarını temizledi.

Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yol tamamen ulaşıma açıldı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenilirken, Karayolları ekiplerinin bölgede olası yeni kaya düşmelerine karşı kontrollerini sürdürdüğü bildirildi.