Hakkari'de Vatandaş Yeni Doğum Yapan Kediye Yuva Yaptı

Hakkari'nin Durankaya beldesinde bir vatandaş yeni doğum yapan kediye yuva yaparak örnek bir davranış sergiledi.

Durankaya beldesi Pınarbaşı Mahallesi'nde yeni doğum yapan kedinin yağışlı havada açıkta kalması üzerine Aydın Erip isimli vatandaş harekete geçti. Kediye küçük bir yuva yaparak yerleştiren Erip, o anları sosyal medya hesabında paylaşarak mutluluğunu dile getirdi.

Erip, paylaşımında, "Yeni doğum yapan kedimize küçük bir yuva yaptık. Biz hayvanlara merhamet edin ki gökteki de size merhamet göstersin" ifadelerine yer verdi. - HAKKARİ