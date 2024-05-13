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Hakkari'de Vatandaş Yeni Doğum Yapan Kediye Yuva Yaptı

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Hakkari'nin Durankaya beldesinde bir vatandaş, yağışlı havada açıkta kalan yeni doğum yapmış bir kediye yuva yaparak örnek bir davranış sergiledi. Vatandaşın bu hareketi sosyal medyada da takdir topladı.

Hakkari'nin Durankaya beldesinde bir vatandaş yeni doğum yapan kediye yuva yaparak örnek bir davranış sergiledi.

Durankaya beldesi Pınarbaşı Mahallesi'nde yeni doğum yapan kedinin yağışlı havada açıkta kalması üzerine Aydın Erip isimli vatandaş harekete geçti. Kediye küçük bir yuva yaparak yerleştiren Erip, o anları sosyal medya hesabında paylaşarak mutluluğunu dile getirdi.

Erip, paylaşımında, "Yeni doğum yapan kedimize küçük bir yuva yaptık. Biz hayvanlara merhamet edin ki gökteki de size merhamet göstersin" ifadelerine yer verdi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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