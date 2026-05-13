Hakkari'de Şehit ve Gaziler Platformu Kuruldu

Hakkari ve ilçelerindeki şehit aileleri ile gazileri bir çatı altında toplamayı hedefleyen "Hakkari Geneli Şehit ve Gaziler Platformu", Yüksekova ilçesinde düzenlenen basın açıklamasıyla kuruluşunu ilan etti.

Yüksekova Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği binasında gerçekleştirilen açıklamaya, platformun kurucu üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda gazi yakını katıldı. Platformun başkanlığını üstlenen Sami Keskin, Hakkari merkez ile Yüksekova, Şemdinli, Çukurca ve Derecik ilçelerindeki dernek başkanlarıyla yürütülen istişareler sonucunda bu oluşuma karar verdiklerini belirtti. Keskin, platformun temel misyonuna ilişkin şu detayları paylaştı:

"Amacımız sadece bir dernek faaliyeti yürütmek değil; şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız ile devletimiz arasında var olan gönül bağını daha da pekiştirmektir. Hakkari genelindeki toplumsal sorunların çözümüne katkı sunmak için bir araya geldik. Bu doğrultuda saha çalışmalarımıza ilk olarak Çukurca ilçemizden başlayacağız."

Platform üyesi Adnan Öveç ise bölgenin kalkınması ve toplumsal barışın korunması adına dayanışmanın önemine dikkat çekti. Geçmişte yaşanan zorlu süreçlerin geride bırakılması için toplumun tüm kesimlerinin ayrıştırılmadan kucaklanması gerektiğini ifade eden Öveç, "Hakkari'nin sorunlarının çözümünde ortak bir zeminde buluşmak önceliğimizdir. İlimizin gelişimi ancak ortak akıl ve güçlü bir dayanışma kültürüyle mümkündür. Platform, Hakkari'nin sosyal ve ekonomik dinamiklerine pozitif katkı sunacak projeler geliştirecektir" dedi.

Platform bünyesinde oluşturulan Yüksek İstişare Heyeti Başkanlığına getirilen İbrahim Adıyaman ise vatan için bedel ödeyen ailelerin her zaman yanında olacaklarını vurgulayarak, "Devletimizin bekası ve ailelerimizin huzuru için her türlü sorumluluğu almaya hazırız. Platformumuz ilimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Basın açıklaması, platform üyelerinin toplu fotoğraf çekimi ve öncelikli çalışma takviminin değerlendirilmesinin ardından sona erdi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı