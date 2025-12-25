Haberler

Hakkari'de Regaib Kandili idrak edildi

Hakkari merkez ve köylerinde düzenlenen programlarla Regaib Kandili kutlandı. Kur'an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif okunması ve dualarla müslümanların birliği pekiştirildi.

Regaib Kandili, Hakkari merkez ve köylerinde bulunan camilerde din görevlileri tarafından düzenlenen programlarla idrak edildi.

Kandil vesilesiyle Kur'an-ı Kerim tilaveti ile Mevlid-i Şerif okundu. Kaside ve ilahiler söylendi. Müslümanların birlik ve beraberliği, Gazze'nin kurtuluşu ile ülkemizin mutluluk ve refahı için eller duaya kalktı. Ayrıca, TOBB Hüseyin Çelik Anadolu İma-Hatip Lisesi Müdürlüğünce Merkez Ulu Cami'inde Regaib Kandili Özel Programı düzenlendi. Programda öğrenciler tarafından Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve şiirler okundu. Kaside ve ilahiler söylendi. Yapılan duanın ardından kılınan yatsı namazını müteakip program sona erdi.Programlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
