Hakkari'de Ramazan Ayında Mukabele Geleneği Devam Ediyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Ramazan ayında karşılıklı Kur'an-ı Kerim okunması olarak bilinen mukabele geleneği devam ediyor.

Ramazan boyunca mukabele programına katılan vatandaşlar, müftülük tarafından görevlendirilen hocalar eşliğinde Kur'an-ı Kerim'i hatmediyor. Yüksekova'nın çarşı merkezinde bulunan İhsaniye Camii'nde vatandaşların büyük bir özlemle takip ettiği mukabele, Ramazan ayında her gün öğle ve ikindi namazları arasında gerçekleştiriliyor. Vatandaşın ilgisiyle devam eden mukabele geleneğinde cami imam hatiplerinin tilaveti, tarihi caminin kubbesinden hoş bir seda olarak yükseliyor.

İhsaniye Camisi İmam Hatibi İbrahim Çobanoğlu, "Müslümanların yüzyıllardan beridir devam ettikleri, gelenek haline getirdikleri mukabele kültürü, Peygamber Efendimize (S.A.S) Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu yıllarda başlar ve bugüne kadar devam eder. Hatta son ramazanda Peygamber Efendimizin ahir ömründe son ramazanda Cebrail (a.s) ile karşılıklı Kur'an-ı mukabele etmiştir. Dolayısıyla bu gelenek Hazreti Cebrail ile Peygamber Efendimizin karşılıklı olarak yaptığı ve Müslümanların da sünnette oymak suretiyle bugüne kadar devam ettirmiştir. Biz de İhsaniye Camimizde bu geleneği sürdürüyoruz" dedi. - HAKKARİ