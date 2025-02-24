Erdoğan'dan dikkat çeken MKYK hamlesi! Vekillere 'gel gel' yapmış

Erdoğan'dan Ankara'yı sallayan hamle
Rekor tazeledi! İşte AK Parti'nin kuruluşundan bu yana tüm MKYK'larda görev alan tek isim

Erdoğan'ın vazgeçemediği tek isim
Emekli ikramiyesi ne kadar olacak? İşte Ankara'da konuşulan rakam

Emekli ikramiyesi ne kadar olacak? İşte kulislerde konuşulan rakam
Tamer Karadağlı: Gezi'ye gittim ancak konunun ağaç olmadığını gördüm

Gezi'deki görüntüleri sorulan Karadağlı'dan dikkat çeken sözler

Hakkari'de Ramazan Ayı Hazırlıkları Tamamlandı

Hakkari'de Ramazan Ayı Hazırlıkları Tamamlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari İl Müftüsü Hüseyin Okuş, Ramazan ayı hazırlıklarının tamamlandığını ve camilerde hijyenik alanların oluşturulduğunu duyurdu. Müftü Okuş, vatandaşları ibadetlerini camilerde yapmaya davet etti.

Hakkari İl Müftüsü Hüseyin Okuş, kentte on bir ayın sultanı Ramazan ayı hazırlıklarının tamamlandığını söyledi.

Hakkari merkezi ile ilçe ve köylerde bulunan tüm camiler ve Kur'an kurslarında devam eden Ramazan ayına hazırlık çalışmaları tamamlandı. Ramazan ayı hazırlıkları kapsamında her cami bünyesinde kadınlara özel hijyenik alanlar oluşturuldu. Hatimle teravih kılmak isteyen vatandaşlar için il merkezinde Aksa ve H. Hacı Gür camileri ile her ilçenin bir camisinde hafızlar görevlendirildi. İtikafa girilebilecek camiler belirlendi.

İldeki Ramazan ayı hazırlıklarına dair açıklamalarda bulunan İl Müftüsü Hüseyin Okuş, "Oruç, teravih, mukabele, itikaf, zekat ve fitre gibi hasenatlarla her Müslüman'ın en güzel bir şekilde değerlendirmeye çalıştığı mübarek Ramazan ayına kısa bir süre kaldı. Müslümanların manevi duygularının zirve yaptığı bu ayda, vatandaşlarımızın hijyenik bir ortamda huşu içerisinde ibadetlerini yapabilmeleri için cami ve Kur'an kurslarında gerekli her türlü tedbiri aldık. Bu ayda vatandaşlarımızı tüm vakitlerde camilerde cemaatle namazlarını eda etmeye, teravih namazları ile mukabelelere katılmaya, mümkün olduğu kadar mealiyle birlikte Kur'an-ı Kerim okumaya, bol bol tövbe ve istiğfar ile dua yapmaya davet ediyoruz. Ramazan ayının manevi ikliminden istifade etmeleri için özellikle çocuk, genç ve kadınlarımızı camilerde yerlerini almaya bekliyoruz. Ramazan ayında kazanılan güzel alışkanlıkları diğer aylarda da devam ettirelim istiyoruz. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan ayı ve bayramının, memleketimize huzur ve bereket getirmesini, İslam aleminin birlik ve beraberliği ile dünyada barışın egemen olmasına vesile olmasını Yüce Allah'tan diliyorum" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Yüzlerce örümcek, gökyüzünden yağmur gibi yağdı
img

"Şampiyon olursa o partinin başına geçecek, Erdoğan da farkında"
img

Jose Mourinho Galatasaray'a karş bir ilki başarmak istiyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti Kongresi'nde dikkat çeken hediye! Erdoğan detayı gözlerden kaçmadı

Kongrede dikkat çeken hediye! Erdoğan detayı gözlerden kaçmadı
Fatih Altaylı, Yavaş-İmamoğlu anketi yaptı sonucu görünce apar topar sildi

Fatih Altaylı anket yaptı sonucu görünce apar topar sildi
Trump, Duda'yı 1,5 saat kapısında bekletti

Trump'ın 1,5 saat kapısında beklettiği lider ülkesini ayağa kaldırdı
Kuzey Kore, yaptırımlar için harekete geçen 11 ülkeye meydan okudu

11 ülkeye açık açık meydan okudu: Çok ağır bir bedel ödeyeceksiniz
AK Partili Şamil Tayyar'dan MKYK tepkisi

Erdoğan'ın yeni kadrosu AK Partili ismi küplere bindirdi
Zeynep-Volkan Demirel, üçüncü çocuklarına kavuştu: Verdikleri isim dikkat çekti

Volkan Demirel'in üçüncü kızına verdiği isim dikkat çekti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.