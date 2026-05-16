Yüksekova-Şemdinli Kara Yolunda Kaza: 1 Kişi Öldü, 2'si Ağır 7 Kişi Yaralandı

Hakkari'nin Yüksekova-Şemdinli kara yolunda pancar toplamaya gidenleri taşıyan minibüsün şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

(HAKKARİ) - Hakkari'de Yüksekova-Şemdinli kara yolunun Onbaşılar Köyü Meşkan Tepe mevkisinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, pancar toplamaya gidenleri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı. Kazada, 49 yaşındaki Necati Karaköse hayatını kaybederken, 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, pancar toplamaya gidenlerin bulunduğu Recep Kambaz idaresindeki 47 KN 750 plakalı minibüs, Yüksekova-Şemdinli kara yolunun Onbaşılar Köyü Meşkan Tepe mevkisinde şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, sağlık ekibi, jandarma ve kurtarma personeli sevk edildi. Ekipler, araçta bulunan 49 yaşındaki Necati Karaköse'nin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralılar sürücü Recep Kambaz ile E.S, M.K, A.E, B.K, F.T. ve E.D Yüksekova Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

