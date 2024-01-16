Hakkari'de kar ve tipi nedeniyle mahsur kalanlara Kızılay'dan yardım

Hakkari'de kar ve tipiden dolayı yolda bekletilen araç sürücülerine Kızılay görevlileri tarafından kumanya dağıtıldı.

Kentte etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Hakkari-Şırnak kara yolu üzerindeki Güzeldere ile Orta köyü arasına çığ düşmesi nedeniyle mahsur kalan vatandaşların imdadına Kızılay görevlileri yetişti. Yolda kalanlara çay ve çorba ikramı yaptıklarını belirten Kızılay Hakkari Şube Başkanı Recep Bozkurt, "Kızılay olarak yolda kalan vatandaşlarımıza çay ve çorba ikramımız devam ediyor. Yüksekova, Şemdinli ve Çukurca bölgelerinde kar yağışından dolayı kapanan yollarda mahsur kalan vatandaşlara hızlıca ikramlıklar ve sıcak çorba hizmet sunduk" dedi. - HAKKARİ