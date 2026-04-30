Hakkâri'de 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı' toplantısı yapıldı

Hakkari'de, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali İbrahim Taşyapan başkanlığında düzenlenen toplantıya İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, yerel yönetimler, üniversite, sivil toplum kuruluşları ile ilgili paydaş kurumların yetkilileri katıldı. Toplantıda, paydaş kurumlar tarafından yürütülen çalışmalar ile kadına yönelik şiddetle mücadelede kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik faaliyetler ele alındı. Vali Taşyapan, kadına yönelik şiddetle mücadelenin tüm kurumların ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayarak, çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. Toplantı, görüş ve önerilerin alınmasının ardından sona erdi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı