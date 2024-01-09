Hakkari'de Gazze ve Kudüs isimli sokaklar oluşturuldu

Hakkari Belediyesi tarafından alınan meclis kararı ile kentin iki ayrı sokağına Gazze ve Kudüs ismi verildi.

Hakkari Belediyesi, aldığı meclis kararı ile Bulak Mahallesi Altay ve Atlılar Caddesi arasında bulunan 1009 nolu sokağa Gazze ismini verdi. Yine Bulak Mahallesi ile eski belediye binası arasındaki Keskinler semtine kadar olan 1022 nolu sokağın ismini ise Kudüs olarak değiştirdi. - HAKKARİ