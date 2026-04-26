Hakkari'de Dereye Düştüğü İddia Edilen 8 Yaşındaki Çocuk İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

(HAKKARİ) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Yufkalı Köyü'nde dere kenarında yürüdüğü sırada suya düştüğü iddia edilen 8 yaşındaki Osman Taş'ın bulunması için bölgede çalışmalar başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde dere kenarında bulunduğu sırada dengesini kaybederek suya düştüğü öne sürülen Osman Taş'ın bulunması için ekipler, dere yatağı ve çevresinde arama çalışmaları başlattı. Çalışmalar yoğun şekilde sürdürüyor.

Kaynak: ANKA