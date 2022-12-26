Hakkari'de dağdan düşen vatandaş yaşamını yitirdi Yerel Haberler Hakkari'de dağdan düşen vatandaş yaşamını yitirdi Hakkari'de koyun sürüsünün peşinden giden 6 çocuk babası Şakir Adıyaman dağdan düşerek yaşamını yitirdi. Hakkari'de dağdan düşen vatandaş yaşamını yitirdi HAKKARİ - Hakkari'de koyun sürüsünün peşinden giden 6 çocuk babası Şakir Adıyaman dağdan düşerek yaşamını yitirdi. Olay kent merkezine 30 kilometre mesafede bulunan Ağaçdibi köyünde meydana geldi. İddiaya göre, geçimini hayvancılıkla sağlayan 6 çocuk babası Şakir Adıyaman sabah saatlerinde koyun sürüsünü yemlemeye giderken dağdan düşerek yaşamını yitirdi. Koyun sürüsünün başı boş köye gitmesiyle yakınları durumdan şüphelendi ve Adıyaman'ı aramaya başladı. Koyunların otlatıldığı bölgeye giden yakınları Adıyaman'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Durumun haber verilmesiyle böyleye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yaşamını yitirdiği anlaşılan Adıyaman ambulansla Hakkari Devlet Hastanesine getirildi. Olayı öğrenen yakınları ise hastane önüne akın etti. Adıyaman'ın yarın sabah Çanaklı köyünde defnedileceği öğrenildi. Yerel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mimar Kaya Adıyaman Hakkari Yerel Haberler

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