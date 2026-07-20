Haberler

Hakkari'de hayatını kaybeden Yüksel Işık'ın cenazesi askeri törenle Bursa'ya uğurlandı

Hakkari'de hayatını kaybeden Yüksel Işık'ın cenazesi askeri törenle Bursa'ya uğurlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'de Süpha Dürek Zirvesi'ne tırmanış sırasında hayatını kaybeden emekli komando astsubay Yüksel Işık, askeri törenle memleketi Bursa'ya uğurlandı.

Hakkari'de Süpha Dürek Zirvesi'ne tırmanış sırasında hayatını kaybeden emekli komando astsubay ve dağcı Yüksel Işık, düzenlenen askeri törenle memleketi Bursa'ya uğurlandı.

Hakkari'nin Kırıkdağ köyü Bala Yaylası'nda bulunan Süpha Dürek Zirvesi'ne yaptığı tırmanış sırasında hayatını kaybeden emekli komando astsubay ve dağcı Yüksel Işık için Hakkari Devlet Hastanesi önünde askeri tören düzenlendi. Günler süren zorlu arama-kurtarma çalışmalarının ardından yaklaşık 700 metrelik sarp kayalıklardan indirilen ve helikopterle Hakkari Devlet Hastanesi morguna getirilen Işık'ın cenazesi, burada yapılan otopsi işlemlerinin ardından askeri törenle memleketi Bursa'ya gönderildi. Hastane bahçesinde düzenlenen törene Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Cüneyt Zor, askeri personel, dağcı arkadaşları, kamu görevlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Duaların okunmasının ardından Türk bayrağına sarılı cenaze, defnedilmek üzere Bursa'ya uğurlandı.

Emekli komando astsubay Yüksel Işık'ın Hakkarili dağcı ve doğasever Ramazan Akbaş'ın damadı olduğu, Hakkari'de de yakından tanınan ve sevilen bir isim olduğu öğrenildi. Acı haber, başta dağcılık camiası olmak üzere kentte büyük üzüntüye neden oldu. Yüksel Işık'ın memleketi Bursa'da düzenlenecek cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haluk Levent'ten veda açıklaması! Bu kez itiraf geldi

Haluk Levent'ten veda açıklaması! Bu kez itiraf geldi
İran'dan Irak ve Ürdün'e füze saldırısı

Savaş tüm bölgeye yayılıyor! İran iki ülkeyi aynı anda vurdu
81 ilde terör soruşturma büroları kuruluyor

81 ilde kurulacak, hepsi tek bir konuya bakacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Haluk Levent, 25 dairesi olan ailenin hayatını karartı: Başımıza silah dayandı

Haluk'un hayatını kararttığı aile! 25 daireleri vardı, şimdi ise...

Karısını başka bir erkekle yakaladı! Verdiği tepki izleyenleri şaşırttı

Karısını başka bir erkekle yakaladı! Verdiği tepki izleyenleri şaşırttı
Üç beş beğeni için yaptığı rezilliğe bakın! Şu görüntüyü izlerken utandık

Şu görüntüyü izlerken utandık
Konser alanını gören Elif Buse Doğan şoke oldu: Millet nerede?

Konser vermeye gittiği ilde ünlü sanatçıya büyük şok

Avustralya'da bir kadın doğal yolla gebelik sonucu tek yumurta dördüzleri dünyaya getirdi

Doktorlar dahi şaşkın! 15 milyonda bir görülüyor
Mühürlü boş dükkandan yayılan kötü koku ekipleri harekete geçirdi

Mühürlü dükkana giren ekipler, korkunç manzarayla karşılaştı
İngiliz futbol efsanesi Kevin Keegan hayatını kaybetti

Futbol en büyük efsanelerinden birini kaybetti