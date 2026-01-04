Haberler

Ahırların üzerine çığ düştü, küçükbaş hayvanlar telef oldu

Güncelleme:
Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Taşbaşı köyünde meydana gelen çığ felaketinde, çok sayıda küçükbaş hayvanın telef olduğu bildirildi. Köylüler, çığ altında kalan hayvanların kurtarılması için çalışmalar yürütüyor.

Taşbaşı köyü İdeyi Mahallesi'nde 1 Ocak 2026 akşamı meydana gelen çığ felaketinde, Abdullah Akbay, Yusuf Dayan ve Hasan Durgun'a ait çok sayıda küçükbaş hayvan çığ altında kalarak telef oldu. Recep Dayan'a ait arılı kovanların da çığ altında kaldığı bildirildi. Köylüler tarafından çığ altında kalan ahırlar tespit edilirken, bazı hayvanların ise canlı olarak kurtarıldığı belirtildi. Ayrıca yaz aylarında kullanılan, erzak ve eşyaların bulunduğu evlerin de çığ altında kaldığı öğrenildi.

Taşbaşı Köyü Muhtarı Ahmet Köçek, hayvanların yaklaşık 4 gündür çığ altında olduğunu belirterek, yolun açılması için çalışma yapıldığını ancak bölgede halen ciddi çığ riski bulunduğunu söyledi.

Yetkililer ise yolun açılmasıyla birlikte AFAD ve ilgili kurumların, hasar tespit çalışmaları için bölgeye sevk edileceğini ifade etti. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
