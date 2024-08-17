Hakkari'de bir aile 10 yıldır kendi elektriğini üretiyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Bağdaş köyünün Ericik mezrasında ailesiyle tek yaşayan Abdurrahman Yılmaz, 10 yıldır elektriklerini kendileri üretiyor.

İstanbul'da bir süre yaşayan Yılmaz ailesi, daha sonra köyüne dönerek hayalini kurduğu ev ve bahçesini yaptı. Zorlu bir süreç geçiren Yılmaz ailesi, yaptığı başvuruya rağmen tek oldukları için mezraya elektrik verilemeyince evine nasıl elektrik çekeceğini araştırmaya başladı. Araştırmalar sonucu güneş panelini kuran Yılmaz ailesi, 10 yıldır elektriğini de üreterek yaşamını sürdürüyor.

Büyük zahmetler çektiğini belirten Abdurrahman Yılmaz, "Bağdaş köyünün Ericik mezrasında yaşıyorum. 10 yıl önce buraya geldiğimde yerleşim yeri yoktu. Ev yapmaya başladım elektriğim yoktu, elektrik için müracaatta bulundum ama bir şekilde netice alamadım. Çünkü tek haneli olduğumu için elektrik verilmiyordu ve bizde karanlıkta kaldık. Bundan dolayı çözüm aramaya başladık. Çözümü ise güneş panelleriyle bulduk. Malzemeleri getirdim ve güzel bir sistem kurdum. Çok memnunum hem kışın hem de yazın hiçbir sıkıntı görmedik. Burada kurduğumuz rüzgar tribünü ve güneş panelleriyle evimizin her tarafına elektrik sağladık. Elektriğimiz kesilmiyor ve bedava kullanıyoruz. Elektriğimizi kendimiz üretiyoruz. Ben bunu aslında herkese öneriyorum, herkes yapabilir" dedi. - HAKKARİ