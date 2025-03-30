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Hakkari'de Bayram Namazı Coşkusu

Hakkari'de Bayram Namazı Coşkusu
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Ramazan ayının sona ermesiyle vatandaşlar bayram namazı için camileri doldurdu. İmam Halil Akdoğan, cemaate hadislerle vaaz verdi ve namaz sonrası cemaat birbirlerini bayramlaşarak mezarlıklara ziyarete gitti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Ramazan ayının bitmesiyle vatandaşlar bayram namazı için camileri doldurdu.

Tüm Türkiye'de olduğu Yüksekova ilçesinde de hüzünle biten Ramazan ayının ardından vatandaşlar bayram namazında buluştular. Yüksekova ilçesinin Mezarlık Mahallesi'nde bulunan H. Mehmet Özyılmaz camisinin İmamı Halil Akdoğan, günün anlam ve önemine değinerek hadislerle cemaate vaaz verdi. İmam Akdoğan, verdiği vaazdan sonra cemaatle bayram namazı kılındı.

Namazdan sonra cemaat birbirleriyle bayramlaşmanın ardından ilk ziyaretlerini yapmak için yakınlarının mezarlarına gittiler. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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