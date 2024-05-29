Hakkari'de akciğer kanseriyle mücadele eden öğretmen toprağa verildi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görev yapan ilk öğretmenlerden olan ve akciğer kanseriyle mücadele eden Fikret Yaşar (70), gözyaşları arasında toprağa verildi.

Bir süredir Van'da tedavi gören Fikret Yaşar, bugün sabah saatlerinde hayata gözlerini yumdu. İlçenin ilk öğretmenlerinden ve dağcı olan Yaşar'ın cenazesi, Van'dan kara yolu ile Yüksekova'ya getirdi. Eski Kışla Merkez Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yaşar'ın cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi. - HAKKARİ