Hakkari'de 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı

Hakkari'de '19 Eylül Gaziler Günü' münasebetiyle bir program düzenlendi.

Hakkari Valiliği önünde düzenlenen programda Vali Vekili Buğra Karadağ, Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Yalçın Özpınar, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Hakkari İl Temsilcisi İbrahim Adıyaman tarafından Atatürk büstüne çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Teğmen Muhammed Merki tarafından günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmanın ardından tören sona erdi. - HAKKARİ