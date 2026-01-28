Haberler

Etlik Şehir Hastanesi: "Hakan Taşıyan'ın genel durumu gayet iyi"

Etlik Şehir Hastanesi: 'Hakan Taşıyan'ın genel durumu gayet iyi'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Etlik Şehir Hastanesi Kardiyoloji Kliniği İdari Sorumlusu Prof. Dr. Mustafa Mücahit Balcı, kalp krizi şüphesiyle hastaneye yatırılan müzisyen Hakan Taşıyan'ın sağlık durumunun iyi olduğunu ve taburcu olmasının yakın olduğunu açıkladı.

Etlik Şehir Hastanesi Kardiyoloji Kliniği İdari Sorumlusu Prof. Dr. Mustafa Mücahit Balcı, pazartesi günü kalp krizi şüphesiyle hastaneye yatan müzisyen Hakan Taşıyan'ın sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Etlik Şehir Hastanesi Kardiyoloji Kliniği İdari Sorumlusu Prof. Dr. Mustafa Mücahit Balcı, Etlik Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan müzisyen Hakan Taşıyan'ın son durumuna ilişkin açıklamada bulundu. Prof. Dr. Balcı, "Hakan Taşıyan hastanemize kalp krizi şüphesiyle başvurmuş olup, gerekli klinik laboratuvar değerlendirmesi sonrasında kardiyolojik açıdan düşük riskli kabul edilmiştir. Önlem amaçlı olarak koroner yoğun bakımda izlem altına alınmıştır. Hastamızın karaciğer ve böbrek nakil öyküsü bulunduğundan dolayı mevcut klinik durumu multidisipliner bir yaklaşımla sürdürülmektedir. Şu anda böbrek fonksiyonu testlerinde yükselme olduğundan dolayı bu süreç titizlikle multidisipliner olarak tedavi edilmektedir. Gereken tıbbi takip süreci yapılmaktadır. Hastanın genel durumu gayet iyidir. Hayati bulguları stabildir. Hastanemiz bünyesinde tedavisi sürmektedir. Diğer branşlarla her gün danışarak bu kararı alıyoruz. Genel durumu gayet iyi. Diğer branşlarla ortak vereceğimiz bir karar ama yakın süreç içerisinde taburcu olacağını söyleyebiliriz. Hastamız, böbrek ve karaciğer nakli olduğu için herhangi bir ziyarette bulunulmasını uygun görmüyoruz" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül

20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül
Yılmaz Güney'e 'Terörist' diyen Savcı Yavuz Engin'e Külliye'den tepki

Yılmaz Güney'e "Terörist" diyen savcıya Külliye'den sert tepki
Cenazede görülmemiş rahatlık! Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı

Cenazede görülmemiş rahatlık! Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uçak kalktı kalkacak! Galatasaray'dan transferde 3. bomba

Uçak kalktı kalkacak! Galatasaray'dan transferde 3. bomba
Kuzey Kore büyük kalibreli çoklu roketatar sistemini test etti

Yine yaptı yapacağını! Bu görüntü Trump'ın uykularını kaçıracak
3 evladının katili cani babaya hakimden tokat gibi sözler

3 evladının katili cani babaya hakimden tokat gibi sözler
14 suçlu 5 ülkede yakalandı! Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var

Tuhaf bir isimle hayatımıza giren çetenin lideri yakalandı
Uçak kalktı kalkacak! Galatasaray'dan transferde 3. bomba

Uçak kalktı kalkacak! Galatasaray'dan transferde 3. bomba
Yıllarca anlatılan efsane gerçek oldu

Yıllarca anlatılan efsane gerçek oldu
'Saç örme' akımına katılan hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum, ana dilim...

O hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum, ana dilim...