Hakan Fidan, Barış Masası Heyetiyle Dolmabahçe'de Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da kurulan barış masasına katılan heyet üyeleriyle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Görüşmelerde ABD ve Ukrayna heyetleri de yer aldı.
Dışişler Bakanı Hakan Fidan'ın, İstanbul'da kurulan barış masasına katılan heyette yer alan isimlerle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nin bahçesinde sohbet ettiği anlar fotoğraf karelerine yansıdı.
Ukrayna-Rusya arasındaki savaşın bitmesine yönelik İstanbul'da barış masası kuruldu. Türkiye-ABD- Ukrayna heyetleri arasındaki toplantı Dışişler Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde sürüyor. Görüşmelerde ABD heyetinden ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Ukrayna Özel Temsilcisi Keith Kellogg'un Ukrayna heyetinden ise Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, Savunma Bakanı Rustem Umerov, Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha'nın bulunduğu öğrenildi.
Hakan Fidan ve heyet yer alan isimlerin görüşmesinden kareler
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve yabancı heyette yer alan isimler, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ni gezdi. Bakan Fidan ve heyetin Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nin bahçesinde sohbet ettikleri anlar fotoğraf karelerine yansıdı. - İSTANBUL