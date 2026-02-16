Haberler

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan: "Yönetimlerde daha fazla kadın arkadaşımızın yer almasını sağlayalım"

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan: 'Yönetimlerde daha fazla kadın arkadaşımızın yer almasını sağlayalım'
Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), 50. yıl etkinlikleri kapsamında "HAK-İŞ Türkiye Kadın Buluşmaları"nın 6'ncısı İstanbul'da yapıldı.

Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), 50. yıl etkinlikleri kapsamında "HAK-İŞ Türkiye Kadın Buluşmaları"nın 6'ncısı İstanbul'da yapıldı. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Kadınlar sendikal mücadeleye dahil olmak için çaba sarf etsinler, erkeklerimiz o kadınların mücadelesini takdir etsinler ve yönetimlerde daha fazla kadın arkadaşımızın yer almasını sağlayalım" dedi.

HAK-İŞ Türkiye Kadın Buluşmaları'nın 6'ncısı, İstanbul'da düzenlenen etkinlikle yapıldı. Etkinliğe, "HAK-İŞ Türkiye Kadın Buluşmaları - İstanbul Avrupa Yakası" programı kapsamında HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin ile HAK-İŞ İstanbul İl Başkanı Mustafa İluk ve HAK-İŞ üyeleri katıldı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, etkinlikte yaptığı konuşmada kadının sorunun kaynağı değil, çözümü olduğunu belirtti. Arslan konuşmasında, "Kadını sorunla anan bir anlayış, kadın ve sorunları anlayışı bizim reddettiğimiz bir anlayıştır. Kadın, sorunun kaynağı değil, aslında çözümüdür. Kadına yönelik şiddetle mücadelenin bayraktarlığını yapıyoruz çünkü bu gerçekten bir insan hakları ihlalidir. Aslında bizim söylediklerimiz, biraz evvel ifade ettiğimiz sorunların temeli sadece kadınlar için değil, bir insan hakları sorunudur" ifadelerini kullandı.

Arslan, kadınların sendikalara daha fazla katılmasını isterken, "Sendikalarımızda kadınların daha fazla yer alması gerekir. Kadınlar sendikal mücadeleye dahil olmak için çaba sarf etsinler, erkeklerimiz o kadınların mücadelesini takdir etsinler ve yönetimlerde daha fazla kadın arkadaşımızın yer almasını sağlayalım" diye konuştu.

HAK-İŞ İstanbul İl Başkanı Mustafa İluk ise yaptığı konuşmada, "Bu buluşma, HAK-İŞ'in kadın emeğine bakışını güçlendiren, temsilde adalet ilkesini merkeze alan ve karar alma mekanizmalarında kadın varlığını artırmayı hedefleyen yapısal bir perspektifin somut tezahürüdür" ifadelerini kullandı.

HAK-İŞ Kadın Komitesi Başkanı Fatma Zengin, düzenlenen programda 14 ayrı konunun ele alındığını belirtirken, "Kayıt dışı istihdam, örgütlenme, dijital çağda yeni istihdam modelleri, mevsimlik işçiler, toplumsal bilinç, afet ve kriz dönemlerinde kadın istihdamı, göç, iş ve aile yaşam uyumu gibi birçok konuyu ele alıyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

