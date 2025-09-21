HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: 'Gazze'de Barış Kazanana Kadar Mücadeleye Devam Edeceğiz'

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan yayımladığı mesajda, "Gazze'de barış kazanana kadar mücadeleye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan yayımladığı mesajında dünyanın pek çok yerinde darbeler, terör ve savaşlar nedeniyle sivillerin hayatını kaybettiğine dikkat çekerek, "HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, dünyanın neresinde olursa olsun yapılan savaşları, soykırımları, zulümleri, vahşetleri lanetliyoruz. Dünyada kalıcı barışın hakim olmasını istiyoruz. Özellikle, yalnız ve çaresiz bırakılan, sistematik şekilde soykırıma uğrayan Filistin ve Gazze'de barış kazanana kadar mücadelemizi kararlılıkla devam ettireceğiz" dedi.

Arslan yaptığı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dünya Barış Günü, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından insanlığa barışın vazgeçilmez olduğunu hatırlatmak için ilan edilmiş önemli bir gündür. Ancak bugün hala Gazze'den Yemen'e, Doğu Türkistan'dan Afrika'ya, Arakan'dan Afganistan'a kadar birçok coğrafyada çocuklar ölmekte, masumlar katledilmekte, insanlar yerlerinden edilmektedir. Barış, sadece silahların susması demek değil, adaletin, eşitliğin ve insan onurunun kazanması demektir. Özellikle Filistin ve Gazze'de süregelen mücadelede, 7 Ekim 2023'ten bu yana yaşananlar insanlık onurunu ayaklar altına almakta, vicdanımızı derinden yaralamaktadır. Gazze'de yaşanan katliam bütün dünyanın gözleri önünde süren bir insanlık dramıdır. Binlerce masumun hayatını kaybettiği bu soykırıma karşı sessiz kalmak, insanlığın ortak değerlerinin inkarıdır. Katil Netanyahu ve savaş kabinesinin Gazze'ye uyguladığı ablukayı kaldırmak, insani yardımların ulaştırılması ve Mavi Marmara gemisinin görevini tamamlamak üzere yola çıkan Madleen, Hanzala ve son olarak da Sumud Filosu girişimlerini sonuna kadar destekliyoruz. Dünyanın birçok ülkesinden bir araya gelerek yola çıkan aktivistlerin yer aldığı, adı insani yardım olan ama gönüllerde vicdan taşıyan Sumud Filosu gemilerinin Gazze limanına ulaşmasını en büyük temennimizdir. BM başta olmak üzere tüm uluslararası kuruluşları, devletleri, sivil toplum örgütlerini, insan hakları savunucularını, vicdan sahibi herkesi bu zulümlere sessiz kalmamaya, Gazze başta olmak üzere dünyamızda kalıcı barışı sağlamak için etkili adımlar atmaya ve ortak irade oluşturmaya davet ediyoruz. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak, ülkemizde, bölgemizde ve küremizde kalıcı barış için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz. Dünyanın neresinde olursa olsun mazlumların uğradığı zulümlere son verilmesini, demokrasinin, adaletin ve barışın galip gelmesini istiyoruz. Başkenti Kudüs olan özgür ve bağımsız Filistin devleti kurulana kadar mücadeleye devam edeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz." - ANKARA