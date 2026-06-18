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Başkan Aküzüm, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Sert ile bir araya geldi

Başkan Aküzüm, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Sert ile bir araya geldi
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HAK-İŞ Konfederasyonu Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Aküzüm, Genel Başkan Yardımcısı Devlet Sert'i ziyaret ederek çalışma hayatı, teşkilat çalışmaları ve emekçilerin taleplerini görüştü.

HAK-İŞ Konfederasyonu Diyarbakır İl Başkanı ve Öz Sağlık İş Sendikası Şube Başkanı Mehmet Aküzüm, HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert'i makamında ziyaret etti.

HAK-İŞ Konfederasyonu Diyarbakır İl Başkanı ve Öz Sağlık İş Sendikası Şube Başkanı Mehmet Aküzüm, HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert'i makamında ziyaret ederek, çalışma hayatına ilişkin güncel gelişmeler, teşkilat çalışmaları ve emekçilerin talep ve beklentileri üzerine bir görüşme gerçekleştirdi. Ziyarette, sendikal mücadelenin daha da güçlenmesi, üyelerin hak ve menfaatlerinin korunması ve çalışma hayatında yaşanan sorunlara yönelik çözüm önerileri hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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