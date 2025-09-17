HAGİAD'dan şehit ve gazi çocuklarına eğitim desteği

Hacılar Genç İş Adamları Derneği (HAGİAD) yönetimi, Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın'ı makamında ziyaret ederek şehit ve gazi çocuklarına eğitim desteği sağladı.

HAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erkan, yönetim kurulu üyeleri Fazilet Kahraman, Mustafa Gürbüz, İbrahim Kılınç ve Tolga Özdemir ile birlikte İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın'ı makamında ziyaret etti. Ziyaret kapsamında dernek tarafından 54 şehit ve gazi ailesinin ilk, orta ve lise düzeyinde öğrenim gören 82 çocuğuna eğitim desteği sağlandı.

HAGİAD tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "HAGİAD olarak; şehitlerimizin kıymetli emanetlerine ve gazilerimizin çocuklarına verdiğimiz değeri her fırsatta ortaya koymaya devam ediyor, geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. HAGİAD olarak her zaman devletimizin ve milletimizin yanında, kahramanlarımızın evlatlarının destekçisiyiz" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ